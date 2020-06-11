ضبط مدير مصنع لحجبه 40 ألف لتر مطهرات عن الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.





ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية قدرها 40350 لتر "مطهرات طبية، منظفات صناعية"، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وكذا حيازته كمية قدرها 300 كيلو جرام "ملح طعام" مجهول المصدر.









كان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض لاستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين..