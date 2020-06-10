أحمد موسى يقدم التعازي لأسرة صحفي الأهرام المتوفي بكورونا

تقدّم الإعلامى أحمد موسى، بخالص العزاء لـ اسرة الكاتب الصحفى محمد صيام نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الراحل محمد صيام أصيب بفيروس كورونا المستجد وبعد ذلك توفي.

وأوضح أحمد موسى، أن الراحل كان محللاً رياضياً، وكان محبوبًا من الجميع.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أنه تم إصدار 3 تحديثات لبروتوكول العلاج لفيروس كورونا المستجد، وكذا دليل إجراءات مكافحة العدوى والتعامل مع حالات الاشتباه والمخالطين.





وأوضحت الوزيرة، ان استخدام بلازما المتعافين يكون لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي "كوفيد 19"، و تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة، بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها.





فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا.



