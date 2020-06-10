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فن

مسلسلات جديدة في الطريق إليك خلال أيام.. تفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

تطلق منصة "شاهد VIP" محتوى خاص خلال الأسابيع المقبلة، مجموعة من المساسلات الحصرية.


ومن أبرز الأعمال المنتظر:

مسلسل الشك.. شابة تواجه شياطين ماضيها

ليس بعيدًا مما نعيشه في يومياتنا حاليًا من حجر منزلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ينقل مسلسل "الشك" (Doubt) هذا الواقع، وهو من أعمال شاهد الأصلية.

تلتزم سمر بالحجر المنزلي وتبقي نفسها بعيدة عن أي نوع من الاختلاط، لكن حدثًا مفاجئًا سيربكها وقد يجبرها على كسر هذا القرار. تتلقى الرابط الخاطئ فجأةً، وتشاهد جريمة قتل تحصل أمام ناظريها. ومنذ تلك اللحظة، ستصبح سمر رهينة قاتل عنيف سيجبرها على أن تحارب للعيش وتواجه شياطين ماضيها.

العمل بطولة فاطمة البنوي، قصي خولي، براء عالم، نادية ملائكة، رزان جمال

من أعمال شاهد الأصلية القصيرة (مدة الحلقة 10)، متوافر في حلقاته الـ 10، في حلقتين أسبوعيًا اعتبارًا من 14 يونيو

 

مسلسل خريص.. خلافات الأصدقاء في مجال الإعلام

هل يعزز العمل الإعلامي المشترك أواصر الصداقة بين 5 شبان تجمعهم عشرة عمر أم تؤدي إلى التفريق بينهم مشعلة روح الخلاف والغيرة؟

ترصد الكوميديا الاجتماعية "خريص" هذا الموضوع، الذي يعرض حصريًا ولأول مرة على "شاهد"، من خلال طرح قصة خمسة أصدقاء قرروا إطلاق شركة إعلام وصحافة جديدة متخصصة في مواضيع الشباب، وذلك من وحي خبراتهم المهنية واهتماماتهم الشخصية، إلا أن مشوار العمل الحر والسعي خلف النجاح في عالم المال والشهرة سيكون محل اختبار لعشرة العمر القديمة التي جمعتهم.

العمل بطولة أسامة صالح، عمر صالح، شجاع نشاط، راكان زاهد، عبدالرحمن الريمي، ماريا علي.

من أعمال شاهد الأصلية القصيرة (مدة الحلقة 12 دقيقة)، متوافر على "شاهد" في حلقاته الـ8، في حلقتين أسبوعيًا ابتداءً من 24 يونيو.

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