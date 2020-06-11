حماية المستهلك: ضبط كمامات مغشوشة ولحوم فاسدة وأدوية محظورة في 3 محافظات





محافظة أسيوط

أسفرت حملات جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، عن ضبط ١٩٢٤ كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية ومجهولة المصدر و١٦٠ قرص أدوية غير مصرح بتداولها في الأسواق "أدوية مستشفيات"، و٣٠٠ قرص أدوية محظور تداولها بناءً على القرار ٣٨ لسنة ٢٠١٩.





كما تحرر محضر عدم تواجد صيدلي بصيدلية وضبط ٦٠ كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات الطبية بأحد المحلات أثناء بيعها.





محافظة بنى سويف





أسفرت الجهود عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان الأسعار بسوبر ماركت ومحضر كمامات طبية بمكان غير مرخص، كما تم تحرير 3 جنح عدم حمل شهادة صحية.





وبتكثيف الحملات على السجائر لاختفائها من الأسواق وحبسها من قبل التجار نتيجة شائعة ارتفاع أسعارها أول يوليو القادم، وبناءً على تلقي عدة شكاوى من المواطنين من عدم وجودها لدى التجار، وتم المرور على تجار السجائر ببندر بنى سويف مما أسفر عن تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر المحدد.





محافظة سوهاج





واصل رجال حماية المستهلك جهودهم بالاشتراك مع مباحث التموين بسوهاج مما أسفر عن ضبط 447 كمامة مصنوعة من القماش وعدم كتابة عنوان المصنع علي المنتج النهائي وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر و120 واقي وجه بلاستيك، كما تم ضبط سوبر ماركت يقوم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.





وتم ضبط كمية من علب السجائر داخل مخزن وضبط١٣٠كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين وتحرير 7 محاضر عدم إعلان الأسعار.





وأوضح الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة الوقائع للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها .





وأكد أن الجهاز أمامه مسئولية كبيرة ولن يتوانى حتى يحقق رسالته التى يعمل من أجلها وهى إعادة الانضباط إلى الأسواق مشددًا على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى مليوني جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، لافتا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تجوب المحافظات ليلًا ونهارًا.





ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.





وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات بالالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للسادة المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع.





وأوضح د. راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء عبر الخط الساخن 19588 أو رقم " الواتس آب " خدمة المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.