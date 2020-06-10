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الري: إرادتنا حقيقية للوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة| فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:30 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
علق محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، على اجتماع سد النهضة، إن الفترة التي طلبنا ان تكون محددة للمناقشات تبدأ من يوم 9 إلى 13 يونيو للتوصل إلى اتفاق خاص بالملء والتشغيل.

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:"  نتمنى ان نصل إلى شيء مختلف في المفاوضات ".

وتابع محمد السباعي:" حتى الآن من الصعب ان نصف المناقشات بأنها ايجابية او حققت خطوات متقدمة.

وأكمل محمد السباعي:"  مصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي".

وتابع محمد السباعي:"  المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات ولكنها تعتمد على الحقائق والجانب السوداني كان حريصا على العودة إلى مائدة المفاوضات وتحقيق التوافق بين كافة الاطراف من اجل وضع حل كافة النقاط الخلافية حول سد النهضة".

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