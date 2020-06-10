وأنت معايا لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني تحقق 13 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية " وانت معايا " لـ تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني نجاحا كبيرا جدًا، حيث تجاوز الـ 13 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحه عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".





أغنية "وانت معايا" كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، وهندسة صوتية ياسر انور، وoriginal mastering امير محروس، وremix Mastering جلال الحمداوي، وإخراج سعيد الماروق ، وإنتاج TH PRODUCTION.





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ومن ناحية أخرى حقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا بحفل عيد الفطر الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، وبدأ الحفل بأغنية "الأصل مصرى".





كما قام بغناء مجموعة من أبرز الأغاني التي اختارها الجمهور عبر هاشتاج اسأل تامر حسني.



