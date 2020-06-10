البترول: طرحنا مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر وكبرى الشركات العالميى تعمل في مصر

كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل موافقة الحكومة على 12 مشروعا لقوانين اتفاقيات البحث و التنقيب عن البترول والغاز.





وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن استراتيجية وزارة البترول قائمة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.





وأضاف حمدي عبد العزيز:" اتفاقيات بترولية وطرح مناطق للبحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية في مزايدات للبحث والتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تعتبر منطقة جديدة".





وتابع حمدي عبد العزيز:" مجلس الوزراء وافق على مشروعات قوانين قدمتها وزارة البترول بـ 8 اتفاقيات في منطقة البحر المتوسط".





وأكمل حمدي عبد العزيز:" منطقة البحر الأحمر منطقة بكر وتم طرح المزايدة بعد النجاح في ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وطرحنا مزايدة عالمية للبحث عن البترول في البحر الأحمر".



