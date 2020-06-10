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توك شو

البترول: طرحنا مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر وكبرى الشركات العالميى تعمل في مصر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:32 م
حقل ظهر
حقل ظهر
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هاني حسين
كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل موافقة الحكومة على 12 مشروعا لقوانين اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن  استراتيجية وزارة البترول  قائمة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأضاف حمدي عبد العزيز:"  اتفاقيات بترولية وطرح مناطق للبحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية في مزايدات   للبحث والتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تعتبر منطقة جديدة".

وتابع حمدي عبد العزيز:"  مجلس الوزراء وافق على مشروعات قوانين قدمتها وزارة  البترول بـ 8 اتفاقيات في منطقة البحر المتوسط".

وأكمل حمدي عبد العزيز:"  منطقة البحر الأحمر منطقة بكر وتم طرح المزايدة بعد النجاح في ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وطرحنا مزايدة عالمية للبحث عن البترول في البحر الأحمر".

وتابع :" تم إجراء مسح في مناطق بالبحر الأحمر لتوفير معلومات للشركات العالمية، ويعمل في مصر اكبر شركة بترول في العالم"، مضيفا:"  هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لقطاع البترول باعتباره عنصر الطاقة في مصر".
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