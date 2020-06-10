مدرب جزائري: خسارتنا أمام مصر في 2010 برباعية كانت بفعل فاعل.. تفاصيل

قال زهير جلول، عضو الجهاز الفني السابق لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، ان الخسارة في نصف نهائي أمم أفريقيا 2010 أمام مصر كان بسبب "أشياء لا ترى بالعين المجردة".
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وقال جلول في تصريحاته لموقع "المستديرة" الجزائري: "في نهائيات كأس إفريقيا الأمور لم تكن سهلة، المتتبعين والمحللين قد يفهمون ذلك، تلك النسخة المنتخب الوطني خرج من مباراة كبيرة وفاصلة في أم درمان خلال شهر نوفمبر."
وتابع: "في شهر يناير ذهبنا لخوض نهائيات أمم إفريقيا لذلك التعب الذهني والسيكولوجي وحتى البدني كان مازال متواجدًا، رغم ذلك عرفنا كيف نسير أطوار المباريات حتى وصولنا للمربع الذهبي، مباراة مصر دخلناها مرتاحين لأننا كنا قد تأهلنا لكأس العالم و فزنا عليهم بكل قوة وجدارة والعالم كله شاهد ذلك."
وأضاف: "في هذا اللقاء كانت هناك أشياء لا ترى بالعين المجردة، أمور الكواليس لحد الان لا استطيع الخوض في تفاصيلها و لكنني أؤكد أن الحكم (كوفي كوجيا) لم يكن عادلا في قراراته وكانت له قائمة من أسماء اللاعبين الجزائريين مستهدفين لإخراجهم من جو المباراة."
وواصل: "الدليل أنه قام بطرد 3 لاعبين بالبطاقة الحمراء وهكذا نجح في إخراج كل المنتخب الجزائري نفسيا من جو اللقاء، وعلى الرغم من ذلك خرجت الجماهير الجزائرية للشوارع لمساندة المنتخب لانها كانت تعلم اننا كنا مستهدفين."