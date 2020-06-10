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برلمان

أخبار البرلمان.. تخصيص 9.1 مليار جنيه لاقتصادية قناة السويس.. ومشروع قانون بشأن المعاش المبكر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 10 يونيو..






















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