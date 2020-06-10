أخبار البرلمان.. تخصيص 9.1 مليار جنيه لاقتصادية قناة السويس.. ومشروع قانون بشأن المعاش المبكر

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 10 يونيو..تجاوزت 9 مليارات جنيه.. لجنة برلمانية توافق على موازنة اقتصادية قناة السويسالمدير التنفيذي لاقتصادية قناة السويس: خطة لتوطين صناعة الدواء وشراكة مع القطاع الخاصتحصيل رسوم النظافة يثير جدلا بمحلية النواب.. واللجنة توافق على موازنة العامة للنظافةرئيس محلية النواب يطالب بتعظيم موارد هيئة النقل..والتوك توك يثير جدلا بمحلية النواببعد إنهاء خدمته.. مشروع قانون أمام البرلمان يتيح للمؤمن عليه الحصول على طلب المعاش المبكرللعلاج من كورونا.. نائب يطالب بتطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصةزعيم الأغلبية البرلمانية: مصر تجنح للسلم.. وأمنها القومى خط أحمررئيس تحكيم واختبارات القطن: إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئةسياحة البرلمان توافق على موازنة وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لهالجنة برلمانية توافق على خطة التنمية والموازنة العامة لوزارة السياحةبيزنس جديد فى مصر.. تحرك عاجل من البرلمان ضد المتاجرين ببلازما الدم