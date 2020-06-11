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حوادث

معنى ركوب المتهم الطائرة.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:41 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني ركوب المتهم الطائرة.

جاء في حيثيات الحكم أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدمًا بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صونًا لها و لركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الضابط ..... الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوي ثم تفتيشه و ضبط طربتين من الحشيش حول وسطه و أُخريين داخل حذائه يكون صحيحًا على أساس الرضا به مقدمًا من صاحب الشأن رضاء صحيحًا .
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