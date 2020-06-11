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رياضة

مراقب حسابات النادي الإسماعيلي يتواصل مع أبو السعود لحل أزمته مع الإدارة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:55 ص
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
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نانسي ابراهيم
تواصل مساء أمس مصطفي شلة مراقب الحسابات بالنادي الإسماعيلي مع الحاج محمد أبو السعود رئيس مجلس الإدارة السابق، وذلك لحل الأزمة الكبيرة التي نشبت بينه وبين المجلس الحالي خلال الأيام الماضية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد اتهم أبو السعود الرئيس السابق للدراويش بالتهرب الضريبي خلال فترة ولايته، وخرج الأخير وكذب كل هذه الاتهامات وأكد أنه سيتجه لرفع قضية لدي النيابة العامة ضد مجلس عثمان.

وعلم موقع صدي البلد اليوم، أن النادي الإسماعيلي متمثل في مصطفي شلة مراقب الحسابات تواصل مع ابو السعود لحل الأزمة، وذلك بتكليف من مجلس الإدارة.

وأكد شلة للحاج محمد أبو السعود بأن هناك خطأ في الأمر، ولم يقصد المجلس الإساءة إليه أو توجيه إتهامات تدينه.

جدير بالذكر أن الحاج أبو السعود تولي رئاسة النادي من الفترة 2012 وحتي 2016، وليس مثلما قال مجلس الإدارة من 2007 وحتي 2012 وعليه مبلغ 215 ألف جنيه لمصلحة الضرائب.
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