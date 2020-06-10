تعليق مثير لطبيب متعافٍ تبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

قال الدكتور وليد مازن استشارى النساء والتوليد، إنه مر بتجربة قاسية وكبيرة فى مستشفى العزل بملوى، وحاول أن يساعد المرضى للمرور بالأزمة، مردفًا: "قعدت 28 يوم فى مستشفى ملوى".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " التاسعة "، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، "شعرت بمعاناة شديدة، ويجب أن نقطع الطريق على المتاجرين بالمشكلة وهناك من يتقاضى أجر، وهو حرام شرعا، وفعلت ذلك فى محاولة للتبرع".





وكانت الدكتورة أمنية محمود نائب مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، كشفت مراحل تجهيز بلازما المتعافين من فيروس كورونا قبل حقنها للمريض المصاب بالفيروس، مشيرة إلى أنه في البداية يتم نقل بلازما الدم عبر كيس خاص بها ليصل إلى خدمات نقل الدم عبر الكيس الذى تبرع فيه المتعافى من فيروس كورونا.



