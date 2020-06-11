العزل المنزلي ليس حلا.. برلماني يطالب بمستشفيات ميدانية لعلاج كورونا

طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعمل مستشفيات ميدانية لعلاج مرضى فيروس كورونا .





وقال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عمل مستشفيات ميدانية حل ضروري بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وعدم استطاعت تحمل علاج هذا العدد الكبير القابل للزيادة، مشيرًا إلى أنها لن تكلف الدولة شيئا، وستكون بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني.









وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحدائق والأماكن العامة مغلقة حاليا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ولذلك من الأفضل استغلالها وتحويل كل الحدائق العامة إلى مستشفيات ميدانية.





وأضاف عضو مجلس النواب أن إقامة مستشفيات ميدانية يأتي على غرار الصين، والتي نجحت بنسبة كبيرة لديها في مساعدة المستشفيات في علاج فيروس كورونا.





ولفت إلى أن العزل المنزلي ليس بديلا جيدا لعلاج فيروس كورونا، حيث إنه عرضة للاختلاط مع باقي الأسرة وبالتالي إمكانية نقل العدوى إلى أي من أفرادها.