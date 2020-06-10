تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات فى الوادى الجديد 112 حالة

سجلت محافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.





وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع 4 حالات في مدينة الخارجة، وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط وحالة بمدينة "موط " وحالة بقرية المعصرة بمركز الداخلة، و2 في مركز الفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 حالة منهم 9 وفيات.





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وأوضح الزملوط، عدم وجود حالات شفاء أو انتهاء مدة العزل والحجر الصحي للمخالطين لحالات مصابة على مستوى مركز وقرى ومدن المحافظة، بينما استقرت حالات الشفاء بالوادي الجديد عند 51 حالة.





وشدد الزملوط، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.





وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.