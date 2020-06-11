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منوعات

الرجال يزيدون من الاحتباس الحراري.. تفاصيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أظهرت دراسة جديدة من نيوزيلندا أن عادات النقل لدى الرجال مسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من النساء.

وجدت  الدكتورة "كارولين شو" من جامعة "أوتاجون" أن الرجال يميلون  إلى القيام برحلات أقل، ولكنهم يسافرون مسافات أبعد ويقل احتمال تعرضهم للمشي أو ركوب وسائل النقل العام أقل من النساء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت إلى أن هذا أدى إلى أن يكون للنساء لمحة عامة أكثر تنوعا وأقل انبعاث للغازات الضارة من الرجال، واستندت "شاو" في دراستها إلى تحليل بيانات النقل لـ 50،000 من سكان نيوزيلندا الذين تم جمعهم من خلال مسح سفر الأسرة في نيوزيلندا بين عامي 2002 و 2014.

ووجدت أنه في حين تقوم النساء برحلات أكثر من الرجال كل يوم ، إلا أنها تقطع  مسافات أقصر غالبًا ثلاثة أميال أو أقل معتمدة على المشي والمواصلات العامة. 

وبالمقارنة يسافر الرجال بين مسافات أطول بنسبة 12٪ و 17٪ من النساء عند الخروج، فالنساء أكثر عرضة للقيام برحلات قصيرة لزيارة صديق ، أو مرافقة شخص آخر في نزهة ، أو للذهاب للتسوق ، بينما كان الرجال أقل احتمالا للقيام برحلات لأغراض اجتماعية.

كان الرجال أكثر عرضة لركوب السيارة في رحلاتهم ، بينما كانت النساء يستخدمن وسائل النقل العام أو يسيرن بشكل منتظم.

ومع ذلك ، كانت النساء أقل احتمالا من الرجال لركوب الدراجات إلى وجهاتهم - أفاد حوالي 5 ٪ من جميع الأشخاص الذكور في الدراسة بأنهم قاموا برحلات دراجة منتظمة ، في حين أن 2 ٪ فقط من النساء كانوا راكبي الدراجات.

وخلصت الدراسة أن الغالبية من الرجال يأخذون سيارات خاصة بعيدًا عن المركبات العامة مما يزيد ذلك من نسبة انبعاثات الكربون الضارة بالجو، مما يؤدي إلى زيادة مشكلة الاحتباس الحراري.
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