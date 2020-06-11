بعد 7 سنوات.. رفع الحواجز الخرسانية من محيط مديرية أمن الدقهلية

قامت مدير أمن الدقهلية مساء الأربعاء برفع الحواجز الخرسانية من محيط مديرية الأمن وذلك لتحقيق السيولة المرورية ولإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، بشأن رفع كافة الحواجز بمحيط الأقسام الشرطية والمنشآت تباعًا، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.



وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد أقامت تلك الحواجز عقب التفجير الإرهابى الذى استهدف المديرية عام 2013 وراح ضحيته 16 شهيدا و102 مصاب ليتم وضع الحواجز الخرسانية عقب تجديد مديرية الأمن وذلك لتعزيز تأمين المديرية ضد أى محاولة تفجير .





كما قامت رئاسة حى غرب المنصورة مساء الاثنين الماضى برفع الحواجز الخرسانية المتواجدة بالطريق المؤدى من منطقة شارع العباسى لشارع بورسعيد بمحيط مديرية امن الدقهلية تحت إشراف مباشر من المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون المشكل من محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حى غرب، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية، إبراهيم ابو النيل مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، نادر محمد متابعة المحافظة.





وذلك فى إطار التعاون والتنسيق مابين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، بشأن رفع كافة الحواجز بمحيط الأقسام الشرطية والمنشآت تباعًا، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.





كما جرى ايضا رفع الحواجز الخرسانية المؤدية مابين شارعى المدير والجمهورية بالمنصورة لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.





كما قامت رئاسة حى غرب المنصورة فور رفع الحواجز برفع كفاءة النظافة بمحيط تلك الأماكن، حيث تم الدفع بمعدات الحى والسيارات المكنسية بعد تذويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات حيث تم كنس ورفع الاتربة وغسيل وتطهير تلك الأماكن





يذكر أن مديرية أمن الدقهلية كانت قد أقامت تلك الحواجز الخرسانية بمحيط مديرية الأمن والأقسام الشرطية لتعزيز تأمين المنشأت ضد أى محاولات تخريبية.