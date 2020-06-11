زراعة عين شمس توجه تعليمات مهمة لطلاب برنامج علوم الأغذية

اقرأ أيضا

وأوضح "جلال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مطلوب مقالة بحثية في المقررات المسجلة باستمارات التسجيل الخاصة بهم خلال الفصل الدراسي الثاني سواء كانت هذه المقررات من نفس المستوي او من مستويات أخري "أعلى أو أدني"، وسواء كان المقرر جديدا أو سبق الرسوب فيه.