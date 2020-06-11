زراعة عين شمس توجه تعليمات مهمة لطلاب برنامج علوم الأغذية

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يمكن لطلاب برنامج علوم الأغذية بالكلية من المستويات الأول والثاني والثالث.
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وأوضح "جلال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مطلوب مقالة بحثية في المقررات المسجلة باستمارات التسجيل الخاصة بهم خلال الفصل الدراسي الثاني سواء كانت هذه المقررات من نفس المستوي او من مستويات أخري "أعلى أو أدني"، وسواء كان المقرر جديدا أو سبق الرسوب فيه.
وأشار إلى أن طلبة المستوى الرابع سيتم عقد امتحان لمقررات المدونة باستمارة تسجيل كل طالب، إضافةً إلى مقررات التخلف من نفس المستوى أو من مستويات أخرى لطلبة المستوي الرابع سيتم عمل لها مقالات بحثية.
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وأكد أن طلبة المستوى الرابع المسجلين لمقررات مؤجلة من مستويات سابقة سيتم عقد امتحانات لهم في هذه المقررات.
وتابع أن سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تشهد صعوبات، وتتم بكل سهولة، منوها بأننا دائما ندعم الطلاب.