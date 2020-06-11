الموازنة الجديدة.. لجنة برلمانية توافق على مخصصات وزارتي السياحة والطيران المدني.. وتطالب بالانتهاء من قانون السياحة الاستشفائية والعلاجية

سياحة البرلمان..

تطالب بالرقابة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية

توصي بحملة للترويج للسياحة وبتفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية

تؤكد أهمية الإسراع في إصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية

عمرو صدقي: قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرا من أزمة فيروس كورونا





وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على مشروعي خطة التنمية والموازنة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها وهي ديوان عام الوزارة و هيئة الأرصاد الجوية وصندوق دعم الطيران.





كما وافقت لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة و الهيئات التابعة لها



وأكدت اللجنة ان جميع البنود تمت صياغتها بما تم التوافق عليه بين وزارتي المالية و الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني و وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب " يعد قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرا من أزمة فيروس كورونا " كوفيد 19 " فبعد انتشار الفيروس أغلقت دول العالم حدودها أمام حركة المسافريين المدنيين " .





وقال صدقي خلال اجتماع اللجنة فرضت قيود للحد من انتشاره مما عرض حركة الطيران المدني لانخفاض هائل بسبب هذه القيود وكبد شركات الطيران سواء الرسمية " شركة مصر للطيران " او الخاصة خسائر كبيرة مع الغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم و استعادة مقابل تذاكر سفرهم و بدون غرامات او خصومات الامر الذي يتطلب معه أن تقوم الحكومة بتقديم حزمة تيسيرية لمساندة قطاع الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لضمان عودة التدفقات السياحية .





جاء ذلك خلال اجتماعها وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة " مصر واجهة نظيفة "





وشددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والاثرية





ودعت اللجنة لاجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات اخرى و كذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير و خصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة .





و أوصت اللجنة بضرورة الاسراع في اصدار قانون تنظيم السياحة الصحية و الاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال و العمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة و التابعة للمجلس الأعلى للاثار و الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد اخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر .





كما أوصت لجنة السياحة بمجموعة من المطالب تتعلق بالمبادرات و التسهيلات خلال اجتماعها على ضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و ايجار و مرافق على ان يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد





و دعت اللجنة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء و المياه و الغاز الطبيعي للفنادق و المنشات السياحية خلال الأزمة كما طالبت اللجنة في توصياتها بتمديد اجل القروض و إعادة جدولتها بدون فوائد على ان تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الاقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي و مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات و الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب و الاستمرار في اجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق و المنشات السياحية لغير المنتظمين و التأكيد على تفعيل مبادرة البنك المركزي و متابعة الاجراءات الخاصة بها .





و شملت التوصيات حزمة من المطالب فيما يخص الترويج و التنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين و ضمان تكرارية الزيارة





و شددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية و الاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك حيث انه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي اقبالا كبيرا في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا .





ودعت اللجنة ايضا لتنمية السياحة النيلية و دعم و تطوير المراسي من القاهرة الى اسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة







