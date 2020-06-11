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ننشر إجراءات التنمية المحلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:05 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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اسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظات بشأن إجراءات تأمين لجان الثانوية العامة.


وأوضح قاسم، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإجراءات شملت تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات في كل محافظة، وستكون برئاسة المحافظ، أو من ينوب عنه، بالإضافة لكل من المستشار العسكري بالمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأيضا مدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه ومدير عام مديرية الأمن بالتربية والتعليم.


وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل ذلك من أجل وضع تصور كامل لكل المواقف أثناء أو قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى وضع السيناريوهات المختلفة للوضع.


وأضاف أن اللجنة تعمل على تقديم الدعم اللوجيستي لسير الامتحانات، سواء فيما يخص أدوات التعقم والتطهير والإجراءات الوقائية الكاملة للحفاظ علي الطلاب.


ولفت إلى وضع خطط تأمين للجان ومتابعة سير الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كافة الوسائل الخاصة بنقل مستلزمات عملية الامتحان، كما أن كل محافظ أو من سينوب عنه سيقوم بمتابعة سير الامتحانات.


وتابع أن تلك الإجراءات ستتم على كافة المحافظات التي تضم امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن تطهير اللجان قبل الامتحانات يتم بالفعل وإزالة أى تراكمات من أمام المدارس حتى تكون مؤمنة وصالحة لتواجد الطلاب.
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