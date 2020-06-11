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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. متابع لـ ساويرس: يجب أن تدخل تاريخ مصر.. مجدي عبد الغني مع أسطورة الدوري الفرنسي فريدريك كانوتيه.. وضاحي خلفان: زوال تنظيم الإخوان بانتهاء عجائز الجيل القديم

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


رد رجل الأعمال  نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، على متابع له.
وكتب المتابع: "نحن نعتقد أن رواد الأعمال مثلك ، وكذلك عائلتك ، مهمون لمصر ، وعليك أن تدخل في التاريخ المصري، كواحد من أعظم الشخصيات.
ورد ساويرس قائلًا: شكرا جزيلا ، انا احب مصر واعتقد انها اجمل بلد في العالم"


نشر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صورة جديدة تجمعه باللاعب الفرنسى فريدريك كانوتيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وعلق مجدى عبد الغنى على الصورة قائلًا:"ومين ينساه ،مساء الخير عليكم أصدقائي و أبنائي الأعزاء".


نشر الفنان احمد فلوكس صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وداعب أحمد فلوكس متابعيه برسالة عن الصورة حيث وصفه البعض ب"هالك" البطل الخارق .
 

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد ضاحى خلفان قائلًا: "سينتهي تنظيم الاخوان.. بانتهاء العجائز من الجيل القديم.. لان الشباب يدركون سفاهة هذه الجماعة".
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ومين ينساه.. مجدى عبد الغنى مع أسطورة الدوري الفرنسي فريدريك كانوتيه

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