أخبار التوك شو | قرارات جديدة لـ الحكومة بخصوص كورونا.. أحمد موسى: الدولة تتجه لتخفيف الإجراءات الاحترازية.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الخميس، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامى أحمد موسى، إن بيان الرئاسة اليوم يوضح أن هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه ربما نتجه إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا.









قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يتوقع أن تكون هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات، التى فرضتها الحكومة فى الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد أن هذه القرارات ستتم بعد ساعات .





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه ربما نتجه إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا، وأن الحكومة تدرس فتح بعض الأشياء منها الطيران الدولي، و المساجد، وتدرس فتح الكافيهات بدون شيشة.













أكدت دكتورة غادة داوود رئيسة الجالية المصرية بنيوزيلندا، أن هناك أكثر من عامل أساسي لنجاح نيوزيلندا قي القضاء على فيروس كورونا أهمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأضافت داوود خلال مداخلة لبرنامج الحياه اليوم غبر فضائية الحياه أن الحكومة إتخذت إجراءات يشكل مبكر وذلك بعد الوصول ل ١٠٠ حالة.













كشف الإعلامى خالد الغندور، تفاصيل إصابة ابنته بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن طفلته في مرحلة بروتوكول العلاج





وأضاف "الغندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه بعد ظهور اعراض فيروس كورونا على ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، موضحًا أنه لم تظهر عليه أية اعراض حتى الآن ورغم ذلك قرر أن يعزل نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا، وتابع:" ربنا يحفظها ويشفيها ورب ضارة نافعة".





أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه سيتم حظر تقديم الشيشة داخل الكافيهات والمطاعم السياحية وإيقاف الأوبن بوفيه".

وأكد المصري في مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، أننا في انتظار قرار الحكومة بموعد التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المطاعم مع عودة التشغيل.





قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يستطيع أن يقول أن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا، موضحًا " لما نخلص من الموجة الأولى موضحًا " ليس هناك تأكيد من وجود موجة جديدة لكورونا".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الكمامات القطنية جيدة وليست مرفوضة، لآن بعض المواطنين يستخدمونها.





قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن رقم الوفيات بمصر لـ المصابين بفيروس كورونا جيد، ونحن فى المعدل الطبيعى ونتمنى عدم حدوث أى حالة وفاة.





وأضاف حسام حسنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن اليوم تم تسجيل 1455 حالة إصابة اليوم، و36 حالة وفاة.





أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن هناك نوعًا من الاستقرار فى أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر خلال الأسبوع الجاري.





وقالت "طلعت" خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه اذا التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا سوف تتراجع الإصابات بالفيروس.









قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، موضحًا أن اليوم مرت ثانى أكبر سفينة فى العالم من القناة، وتابع:" ثقة فى أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها..ثقة عالية".

وأضاف "ربيع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سفينة اليوم تعد الثانية من أجمالى 12 سفينة من ذات الحجم ستمر خلال العام الحالى، مشددًا على أن التخفيضات التى تعمل بها القناة جذبت العديد من السفن الكبرى.













كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل موافقة الحكومة على 12 مشروعا لقوانين اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز.