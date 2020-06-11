برلماني يطالب المواطنين بتمزيق الكمامات قبل رميها في القمامة.. فيديو

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن هناك من يستغل أزمة انتشار فيروس كورونا ويقوم بإنتاج كمامات بدون اتباع المواصفات لتحقيق مكاسب على صحة المصريين.





وأضاف محمد إسماعيل، في حواره على قناة "الحدث اليوم"، "تجب محاسبة من يستغل أزمة فيروس كورونا، وكل متاجر بآلام المصريين".





وتابع محمد إسماعيل "على المواطن تمزيق الكمامات قبل رميها في القمامة؛ خوفا من إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى".





وأكمل محمد اسماعيل " على المواطن شراء الكمامات من الأماكن الموثوق فيها كي نتأكد من فعاليتها وجودتها".





ولفت محمد إسماعيل إلى أن "وعي المواطن هو الذي يتحكم في نسبة الإصابات ويجب أن يرتفع معدل الوعي ف ي التعامل مع المصابين بفيروس كورونا في المنزل".