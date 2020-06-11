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حوادث

ننشر أول صورة للأب المتهم بقتل ابنه في المطرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:38 ص
المتهم بقتل طفلة
المتهم بقتل طفلة
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محمد صبرى
حصل "صدى البلد" على صورة الأب المتهم بقتل ابنه في حى المطرية؛ بسبب خلافات أسرية بينهما، بعد أن نجحت أجهزة الأمن فى القبض عليه عقب اختبائه داخل شقة أحد أقاربه بمنطقة الخانكة.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالى بشارع التوفيقية بدائرة القسم، بوقوع مشاجرة بين أب ونجله وقيام الأول بقتل الأخير.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وبينت التحريات أن الأب المتهم، ٤٢ سنة، عاطل، قام بطعن ابنه الذي سبق اتهامه فى قضية سرقة، والمقيم بذات العنوان محل الجريمة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأب بقتل نجله بسكين استله من المطبخ ليلقى الأخير مصرعه فى الحال.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حكومى، وتبين إصابته بنزيف داخلى حاد نتيجة تهتك بآلة حادة، ووجود جرح بالوجه، وتم تحرير محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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