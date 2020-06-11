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%40 من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض.. المستشارة الإقليمية للصحة العالمية: استقرار عدد الإصابات في مصر ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:56 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا زادت في الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسابيع السابقة، مؤكدة استقرار أعداد الإصابات في مصر في الأسبوع الجاري.

وأضافت مها طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن استقرار عدد الإصابات دلالة على عدم تحقيق زيادات قادمة في الإصابات، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في الحالات التي تعزل في المنزل، وهي الحالات البسيطة لأن هناك احتمالية لنقل الإصابة إلى أحد أفراد الأسرة.

وأوضحت المستشارة الإقليمية للصحة العالمية ، أن معدل إصابة الفرد في مصر للآخرين يصل إلى 1.4%، وكانت أعلى من ذلك، ولابد من تقليلها إلى 1%، وهذا سيحدث إذا منعنا أى شخص مصاب من نقل العدوى إلى شخص آخر.

وتابعت "إذا التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سوف تتراجع الإصابات بالفيروس"، موضحة أن مرحلة ذروة فيروس كورونا تحدث أثناءها قفزة كبيرة في عدد الإصابات.

وأكدت أن كل دولة لها استراتيجية خاصة لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، كما أن هناك مصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض، وتصل نسبتهم إلى 40%.

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