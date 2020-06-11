بتهمة الضرب وتعريض حياة طفله للخطر.. حبس الأب بطل فيديو بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على طفله وسبه بألفاظ بذيئة بمنطقة بولاق الدكرور لعدم إلقائه كيس قمامة.





ووجهت النيابة العامة للأب تهمتي الضرب وتعريض حياة طفل للخطر.





واستمعت النيابة لأقوال ضابط مباحث رعاية الأحداث مجري التحريات حول الواقعة وأقوال الطفل المجني عليه ووالدته اللذان قررا أن الأب اعتاد ضربهم لأي سبب ودائم سبهم بألفاظ خارجة وخادشة.





وكشفت التحقيقات أنه عقب رصد مقطع الفيديو أمرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان على الواقعة، ويستمع الان محمد قاسم وكيل اول نيابة بولاق الدكرور لأقوال الطفل والاب المتهم ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو.





وأشارت التحقيقات ان الأب معتاد الاعتداء على اطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتأديبهم ولأي أسباب يقوم بضربهم والتعدي علي زوجته بالسب والضرب، وقالت الزوجة في التحريات الاولية انه يتعاطى المواد المخدرة ما يدفعه وإساءة معاملتهم جميعا فقامت بتصويره للحصول منه علي الطلاق وحضانة أطفالها.





وتواصل النيابة التحقيقات.