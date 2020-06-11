في عصر الرقمنة والكورونا .. كيف تصبح مديرا وتمتلك مشروعك الخاص





في ظل التحديات المهنية المتزايدة أمام الشباب خاصة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وتعرض العديد من الشباب للفصل أو إغلاق الشركات التي كانوا يعملون بها.





أطلق أحمد إبراهيم مبادرة لتدريب الشباب والاعتماد على أنفسهم في توفير مصادر للرزق خاصة بهم، وتقليل نسبة البطالة في مصر والوطن العربي.





تستهدف المبادرة تدريب الشباب على كيفية إنشاء أنشطة تجارية "أونلاين" وكيفية وضع استراتيجية لها وتطويرها، وتحسين محركات البحث لهذه المواقع الإلكترونية.





أطلق أحمد إبراهيم على مبادرته اسم "سيو واك واك" للأخذ بيد الشباب من البداية خطوة خطوة حتى الاحتراف في إنشاء نشاط أو متجر إلكتروني، والتصدر به في جوجل ومحركات البحث المختلفة، لضمان تحقيق أرباح كبيرة من هذه الأنشطة.





كما تستهدف المبادرة توفير الإمكانيات للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، للمساعدة على وجود منصة إلكترونية خاصة بهم لبيع منتجاتهم أو خدماتهم عليها.