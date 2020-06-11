ربح المقاهي .. هل حرام

ووجه سائل الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية سؤالا يقول فيه "ما حكم الشرع فى عمل مشروع المقاهي وتقديم الشيشة؟".

تلقت صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، سؤالا يقول صاحبه : " هل يجوز اللجوء للتدخين الالكتروني كوسيلة للإقلاع عن التدخين نهائيا " ؟ .





وقال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، ردا على السؤال: "هناك ضابطان لذلك إذا قال الأطباء المتخصصون إن التدخين الالكتروني أقل ضررا من تدخين السيجارة وان تأثيره اقل على صحة الإنسان ، فيجوز فعل ذلك ".





وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة مركز الأزهر للفتوى الالكترونية: أما الضابط الثاني فإذا قال المتخصصون انه أكثر ضررا من التدخين العادي ومخاطرها على الصحة العامة كبير ، فلا يجوز لك ان تستخدمها كويلة للإقلاع عن التدخين".