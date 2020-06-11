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ديني

ربح المقاهي .. هل حرام

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:01 م
محمود ضاحي
حكم العمل فى المقاهى والربح منها..  سؤال ورد للشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن العمل فى المقاهى والربح منها لا شيء فيه وذلك إذا كان كل ما تقدمه هذه المقاهى حلال، أما إذا كانت تقدم أشياء حرام فبالتالى يكون أرباحها حرام، قائلاَ:"السائل هنا هو من سيحدد إن كانت أرباحه حرام أم حلال حسب ما يقدمه فى المقهى".

ووجه سائل الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية سؤالا يقول فيه "ما حكم الشرع فى عمل مشروع المقاهي وتقديم الشيشة؟".

ورد جمعة على السائل قائلًا "إن الراجح عند العلماء أن الدخان حرام لأن الطب أثبت بأن الدخان ضار للصحة مسبب للوفاة ومكثر للإصابة بالأمراض الخطيرة، فكلما تم التقليل منه كان أولى".

تلقت صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، سؤالا يقول صاحبه : " هل يجوز اللجوء للتدخين الالكتروني كوسيلة للإقلاع عن التدخين نهائيا " ؟ .

وقال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، ردا على السؤال: "هناك ضابطان لذلك إذا قال الأطباء المتخصصون إن التدخين الالكتروني أقل ضررا من تدخين السيجارة وان تأثيره اقل على صحة الإنسان ، فيجوز فعل ذلك ".

وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة مركز الأزهر للفتوى الالكترونية: أما الضابط الثاني فإذا قال المتخصصون انه أكثر ضررا من التدخين العادي ومخاطرها على الصحة العامة كبير ، فلا يجوز لك ان تستخدمها كويلة للإقلاع عن التدخين".

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