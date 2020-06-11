أهم الأخبار | توجيهات رئاسية جديدة بسبب الكورونا.. مذبحة BEIN SPORTS القطرية.. ضوابط تأجيل الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية " اقرأ المزيد " .
قال الإعلامى أحمد موسى، إن بيان الرئاسة اليوم يوضح أن هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات " اقرأ المزيد " .
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، قامت بتسريح 126 موظفًا من موظفيها، بسبب أزمة مالية طاحنة تتعرض لها الشبكة في الوقت الحالي " اقرأ المزيد ".
أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا" اقرأ المزيد " .
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" إن الجيش الليبي دعم جبهة سرت لمواجهة مليشيات "الوفاق" " اقرأ المزيد ".
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يحق لطلاب الثانوية العامة تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام القادم 2020/2021 " اقرأ المزيد ".
قالت وزارة الري السودانية إن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على استئناف المحادثات بشأن سد النهضة " اقرأ المزيد ".
تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء، في منزل العروس " اقرأ المزيد ".