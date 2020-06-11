شاهد.. 5 مميزات تمنح سيارات لكسز الأفضلية

منذ أكثر من ثلاثة عقود و شركة لكزس تعمل بكل جد وإصرار لتقديم أفضل تجربة امتلاك لعملائها حول العالم وذلك من خلال عملها الدؤوب من أجل تطوير سياراتها الفاخرة، حيث استطاعت أن تقدم مجموعة من الابتكارات والاختراعات الفريدة من نوعها والتي لم يعرفها عالم صناعة السيارات من قبل لتكون من أهم مطوري السيارات في العالم .

وقد يكون من الصعب لبعض المهتمين بشراء سيارة فاخرة جديدة الاختيار بين سيارة فاخرة وأخرى، وخاصة عندما يكون البحث عن تجربة قيادة مذهلة ، واستخدام مريح ، وميزات متطورة والعديد من التفاصيل الدقيقة الرائعة الأخرى ، ولكن يتوفر فى لكزس كل هذه الامكانيات .

وخلال السطور القادمة نستعرض 5 مميزات تجعل لكزس لها الافضلية .

اقرأ أيضا :

لص كورونا.. يستغل الجائحة ويسرق رواتب موظفيه لشراء أسطول سيارات.. صور

الاقتصادية في استهلاك الوقود

وضمن تخبط أسعار الوقود عالميا خلال السنوات الماضية فإن أول الأسباب لشراء سيارة من لكزس هو الاقتصاد في استهلاك الوقود. فعلى الرغم من أن جميع السيارات الفاخرة تزداد كفاءة في استهلاك الوقود ، إلا أنه لا يزال من الصعب العثور على سيارة فاخرة يمكنها الفوز على لكزس في استهلاك الوقود وفقًا لـ Kelly Blue Book ، حيث صنفت الأكثر كفاءة في الاستهلاك عالميا.

اقرأ أيضا :

عددها لا يتجاوز الـ 200.. أسباب عدم انتشار السيارات الكهربائية في مصر

السيارة الهجينة الأفضل في العالم

وعندما يتعلق الأمر بالسيارات الهجينة ، فإن سيارات لكزس الهجينة هي أول سيارة فاخرة هجينة يتم تصنيعها في العالم وتعد الأفضل والأكثر تطورا العالم، حيث قدمت

لكزس RX 300 كأول سيارة كروس أوفر فاخرة تم إطلاقها في عام 1998، وعملت على خلق قطاع جديد في سوق السيارات، والذي يعتبر اليوم القطاع التنافسي الأكبر.

السيارة الأكثر تطورا

أما فيما يخص الابتكار فلكزس كانت أول سيارة تمتلك عجلة القيادة القابلة للتعديل مع وسادة هوائية تعمل بنظام الشد الإضافي (SRS) بالإضافة الى مدى واسع للميلان والضبط التلسكوبي. وكذلك نظام مساعد المناخ الذي يعتبر أول نظام تكييف في العالم يسمح بالتحكم في التكييف داخل المقصورة متعددة المناطق مع الضبط التلقائي، وتكييف المقاعد وتدفئة عجلة القيادة، مع توفير درجة الحرارة المناسبة لكل راكب على حدة.

وكان للكزس RCF أول محرك رياضي أمامي يعمل بالدفع الخلفي في العالم يستخدم تقنية عزم الدوران التفاضلي، وقدمت لكزس أحدث نظام صوتي فاخر بتقنية كلاريفي من "مارك ليفينسون" وهي التكنولوجيا الأولى في العالم التي تحلل وتحسن نوعية جميع أنواع المصادر المضغوطة والموسيقي الرقمية.

وفي عام 2005، كانت لكزس IS أول سيارة في العالم مزودة بوسادة هوائية مزدوجة للراكب الأمامي، وفي عام 2006 جهزت لكزس LS 460 لأول مرة في العالم بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ثماني سرعات وقد تم تبني هذا النظام لاحقًا في العديد من طرازات لكزس التي تعمل بنظام الدفع بالعجلات الخلفية.

وفي عام 2007 قدمت لكزس GS450h كأول سيارة فاخرة في العالم بنظام القيادة بالدفع بالعجلات الخلفية.

وأبهرت لكزس العالم بعجلات التهوية الهوائية الأولى عالميًا والتي تتضمن الحزمة الديناميكية الهوائية المتقدمة المصممة لسيارة لكزس UX المدمجة التي تعمل على تنظيم تدفق الهواء وزيادة القوة السفلية، والمساهمة في عملية كبح مستقرة، وتحسين تبريد الفرامل وأقل اضطراب على طول الجانب من السيارة.

وتم تجهيز لكزس LS 500h الجديدة بأول نظام مساعد التوجيه النشط في العالم، والذي يستطيع أن يكتشف ما إذا كان يمكن تجنب اصطدام وشيك مع التحكم الألى في التوجيه بالإضافة إلى تنبيه السائق واستخدام المكابح، والنظام أيضا قادر على توجيه السيارة لتجنب وقوع حادث.

السلامة والأمان

وتأتي العديد من ميزات الأمان بشكل قياسي في معظم سيارات لكزس بما في ذلك مصابيح LED ونظام ثمانية أكياس هوائية وتكنولوجيا Smart Stop. ميزات السلامة الأخرى ، التي يساعد الكثير منها على جعل لكزس واحدة من أكثر العلامات التجارية أمانًا للقيادة ، اختيارية. وتشمل هذه الميزات مثل الكاميرات الاحتياطية ، ونظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي ، ونظام المساعدة على ركن السيارة بشكل بديهي ، وجهاز مراقبة النقاط العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية ، ومساحات استشعار المطر.

القيمة مقابل المال

الأسعار المدروسة هي سبب آخر عظيم لشراء لكزس لأنها تباع بأسعار تنافسية وتتوفر بفئات متعددة ومواصفات تلبي كل الأذواق كما توفر لكزس العديد من برامج التمويل بأسهل المتطلبات والإجراءات والتي تشمل التأمين الشامل والمرونة العالية في توزيع الأقساط بما يتناسب مع الدخل الشهري.