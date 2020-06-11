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رياضة

لفته طيبة من الزمالك.. إطلاق اسم الراحل محمد صيام على إحدى قاعات المبنى الإداري

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:35 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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ملك موسي - حسن العمدة
قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إطلاق اسم الصحفي الراحل الكبير محمد صيام على إحدى القاعات بالمبنى الإداري بالنادي تخليدًا لذكراه. 

وتقدّم مرتضى منصور بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية في مصر.


وسادت حالة كبيرة من الحزن فى الوسط الصحفي فى ظل العلاقات الجيدة التى كانت تجمع الجميع بالصحفي محمد صيام .

ومن المقرر أن تقام الجنازة الخاصة بالفقيد محمد صيام خلال الساعات القليلة المقبلة بمسقط رأسه بالسويس .

ويُعد محمد صيام واحدا من أشهر الصحفيين الرياضيين على الإطلاق وتولى لعدة سنوات الإشراف العام على جميع برامج الإعلامي مدحت شلبي. 
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