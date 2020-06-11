بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز كايزر في المنزل ..فيديو

خبز كايزر من المعجنات الشهية التي يعشقها العديد من الأشخاص ويقبلون على شرائها من المحلات، لذا نقدم لكم طريقة عمل خبز كايزر فى المنزل و بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.





مقادير خبز كايزر

كوب لبن

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة سكر

1 و نصف ملعقة صغيرة ملح

5 و نصف كوب دقيق

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة





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- الوجه

صفار بيض

ملعقة كبيرة كريمة لباني

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

شوفان

سمسم

بذر كتان





طريقة تحضير خبز كايزر

- ضعى الدقيق مع سكر وخميرة وملح وزبدة ثم ضيفى اللبن والماء الدفئ تدريجيا.

-يترك ليختمر العجين لمدة ساعة أو حتى تصبح حجمها الضعف

-ثم تقسم 12 قطعة وتشكل دوائر وتترك لتخمر 20 دقيقة

-يخلط صفار بيض مع ملعقة كبيرة من الكريمة والقهوة وتدهن بها الكرات

- ثم يرش على الوجة سمسم أو شوفان أو بذر الكتان حسب الرغبة







