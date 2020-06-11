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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز كايزر في المنزل ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:17 ص
طريقة عمل خبز كايزر
طريقة عمل خبز كايزر
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هاجر هانئ
خبز كايزر من المعجنات الشهية التي يعشقها العديد من الأشخاص ويقبلون على شرائها من المحلات، لذا نقدم لكم طريقة عمل خبز كايزر فى المنزل و بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير خبز كايزر
كوب لبن
كوب ماء 
2 ملعقة كبيرة زبدة 
 ملعقة كبيرة سكر 
1 و نصف ملعقة صغيرة ملح
 5 و نصف كوب دقيق
 1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة

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- الوجه
 صفار بيض 
 ملعقة كبيرة كريمة لباني
 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 
 شوفان
 سمسم 
 بذر كتان 

طريقة تحضير خبز كايزر
- ضعى الدقيق مع سكر وخميرة وملح وزبدة  ثم ضيفى اللبن والماء الدفئ تدريجيا.
-يترك ليختمر العجين لمدة ساعة أو حتى تصبح حجمها الضعف
 -ثم تقسم 12 قطعة وتشكل دوائر وتترك لتخمر 20 دقيقة
-يخلط صفار بيض مع ملعقة كبيرة من الكريمة والقهوة وتدهن بها الكرات
- ثم يرش على الوجة سمسم أو شوفان أو بذر الكتان حسب الرغبة


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