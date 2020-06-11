المركزي والمنزلي.. أستاذ فيروسات يكشف عن التكييف الأكثر نقلا لفيروس كورونا.. فيديو

قال فايد عطية، استاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد علاج قاطع لفيروس كورونا، لافتا إلى أن تحذيرات وزارة الصحة فيما يخص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأيضا التكييف ليس من باب الضغط على الإنسان بل لحمايته.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العديد من الدول قدمت أبحاث ودلائل عن التكييف ومساعدته فى نقل فيروس كورونا، حيث إن التكييف يشكل خطورة كبيرة في مساعدته بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المكيفات المركزية تزيد من سرعة انتشار الفيروس بطريقة كبيرة.
وأوضح أن وزارة الصحة المصرية، وأيضا منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام المكيفات المركزية في أي مكان يضم عددا كبيرا من الأفراد.
وتابع: أما فيما يخص التكييف المنزلي أو تكييف السيارة تكون نسبة انتشار الفيروس فيهما أقل بكثير من المكيفات المركزية.
وأشار إلى أن الوزارة نصحت باستخدام المكيفات التي تعتمد على تبريد الهواء الخارجي فقط، أما التي تعتمد على الهواء الداخلي تساعد فى زيادة انتشار الفيروس.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العديد من الدول قدمت أبحاث ودلائل عن التكييف ومساعدته فى نقل فيروس كورونا، حيث إن التكييف يشكل خطورة كبيرة في مساعدته بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المكيفات المركزية تزيد من سرعة انتشار الفيروس بطريقة كبيرة.
وأوضح أن وزارة الصحة المصرية، وأيضا منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام المكيفات المركزية في أي مكان يضم عددا كبيرا من الأفراد.
وتابع: أما فيما يخص التكييف المنزلي أو تكييف السيارة تكون نسبة انتشار الفيروس فيهما أقل بكثير من المكيفات المركزية.
وأشار إلى أن الوزارة نصحت باستخدام المكيفات التي تعتمد على تبريد الهواء الخارجي فقط، أما التي تعتمد على الهواء الداخلي تساعد فى زيادة انتشار الفيروس.