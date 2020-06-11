AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المركزي والمنزلي.. أستاذ فيروسات يكشف عن التكييف الأكثر نقلا لفيروس كورونا.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال فايد عطية، استاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد علاج قاطع لفيروس كورونا، لافتا إلى أن تحذيرات وزارة الصحة فيما يخص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأيضا التكييف ليس من باب الضغط على الإنسان بل لحمايته.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العديد من الدول قدمت أبحاث ودلائل عن التكييف ومساعدته فى نقل فيروس كورونا، حيث إن التكييف يشكل خطورة كبيرة في مساعدته بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المكيفات المركزية تزيد من سرعة انتشار الفيروس بطريقة كبيرة.

وأوضح أن وزارة الصحة المصرية، وأيضا منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام المكيفات المركزية في أي مكان يضم عددا كبيرا من الأفراد.

وتابع: أما فيما يخص التكييف المنزلي أو تكييف السيارة تكون نسبة انتشار الفيروس فيهما أقل بكثير من المكيفات المركزية.

وأشار إلى أن الوزارة نصحت باستخدام المكيفات التي تعتمد على تبريد الهواء الخارجي فقط، أما التي تعتمد على الهواء الداخلي تساعد فى زيادة انتشار الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشر قبل تشغيله.. هل يمكن لأنظمة تكييف الهواء نشر فيروس كورونا؟

البلازما.. كيفية علاج مصابي كورونا من دماء المتعافين .. وحقيقة انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان والعكس وهل التكييف يتسبب فى تفشي المرض

أستاذ جامعي: مباني المستشفيات القديمة صحية أكثر وأقل في نقل عدوى كورونا

نصائح هامة لتقليل استهلاك الوقود في الصيف

ماهو الفرق بين خاصية سحب الهواء وتدويره ؟

اعرف الحقيقة.. هل يؤثر التكييف على انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مع اقتراب العثور على جثمانها.. الأفعى بريئة من دم كليوباترا

سيارات أعطالها كثيرة ابتعد عنها

ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته فريدة وكاميليا ويهاجم بعض متابعيه

لقطة رومانسية.. إسراء عبد الفتاح تتألق بالكاش مايوه مع حمدي المرغني

محمد رمضان يطرح كليب أغنية كورونا فيروس

بهبوط حاد في الدورة الدموية.. إيهاب فهمي ينعي محمود مسعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب