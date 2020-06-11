أخبار التوك شو.. خطة لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران.. الحكومة تتجه لإجراءات جديدة.. والشرقية للدخان تكشف حقيقة أزمة السجائر

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن كل دولة تطبق النموذج الملائم لظروفها في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تشابه ظروف مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل.





قال الإعلامى أحمد موسى، إن بيان الرئاسة اليوم يوضح أن هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات، مضيفا أنه ربما نتجه إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا.





كشف الإعلامى خالد الغندور، تفاصيل إصابة ابنته بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن طفلته في مرحلة بروتوكول العلاج





أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه سيتم حظر تقديم الشيشة داخل الكافيهات والمطاعم السياحية وإيقاف الأوبن بوفيه".





قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الشخص الذى يعانى من كحة والغثيان وحرارة واحمرار فى العين واحتقان عليه الذهاب للطبيب لآن ذلك من أعراض الإصابة بكورونا.





علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، قائلًا إن مصر أكبر دولة في شمال أفريقيا، ومجاورة بشكل مباشر إلى ليبيا، مضيفا أن هناك تأييدًا دوليًّا كبيرًا لمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظات بشأن إجراءات تأمين لجان الثانوية العامة.





كشف هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، حقيقة أزمة السجائر، قائلا: "إنه في شهر يونيو من كل عام نَمُرّ بالضرائب الجديدة على السجائر، وبالتالي يلجأ بعض التجار إلى تخزين السجائر لتحقيق الاستفادة ورفع السعر.





قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه مشجع أهلاوي ويتمنى عودة الدوري المصري، موضحًا " أنا أهلاوي جامد وأموت والدوري يرجع" مؤكدا أنه يشجع الزمالك عندما يلعب مع فريق أجنبي، وطالب بمواجهة التعصب.





أكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ 14 لـ 28 يوما من فترة التعافى للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم الذي انتشرت صورته برفقة ابنته چومانا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمتلك فرصة عمل، وإمكانياته بسيطة، والوزارة قامت بتوفير فرصة عمل.





كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل موافقة الحكومة على 12 مشروعا لقوانين اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز.





علق محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، على اجتماع سد النهضة، إن الفترة التي طلبنا ان تكون محددة للمناقشات تبدأ من يوم 9 إلى 13 يونيو للتوصل إلى اتفاق خاص بالملء والتشغيل.





قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، موضحًا أن اليوم مرت ثانى أكبر سفينة فى العالم من القناة، وتابع:" ثقة فى أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها..ثقة عالية".





قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يتوقع أن تكون هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات، التى فرضتها الحكومة فى الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد أن هذه القرارات ستتم بعد ساعات .









أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل الدراسات تؤكد أن التكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل الدول.





ثير خلال الأيام الماضية الجدل حول فاعلية الكمامة ان وضعها يقينا من عدوى فيروس كورونا المستجد أم لا .





في بداية أزمة فيروس كورونا قالت منظمة الصحة العالمية ان ارتداء القناع محصور بالأشخاص الذين يتعاملون مع مصابي كوفيد 19، ثم أكدت قبل أيام بمعلومات جديدة أظهرت ان أقنعة الوجه يمكن أن توفر حاجزا أمام الرذاذ الذي يتحمل أن يكون معديا.

تتراجع المنظمة عن موقفها اليوم لتعلن عن وضع الكمامة وحده لا يكفي، لكن يجب أن يترافق مع إجراءات أخرى أيضا وأهمها، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، غسل اليدين باستمرار ، عدم لمس الوجه او الكمامة على الاطلاق.