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لمشاهدة مباني القاهرة المتميزة.. فاروق حسني: جاك شيراك كان يحب السير في شوارع القاهرة ليلا ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:59 ص
فاروق حسني
فاروق حسني
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هاني حسين
قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن الحكومة لم تقصر وتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف فاروق حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن "المواطن عليه مسئول عن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس".

وتابع فاروق حسني "بدأت في وضع تصور تطوير القاهرة التاريخية عندما كنت وزيرًا للثقافة، ومصر بها عقارات مميزة".

وأشار فاروق حسني إلى أن "الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك كان في زيارة إلى مصر، وقال لي إنه يسير في شوارع القاهرة بعد منتصف الليل للنظر على عمارة مباني القاهرة المتميزة".

وأكد فاروق حسني "لا أستقبل أحدًا على الإطلاق في ظل أزمة كورونا، وأستمع إلى الموسيقى".

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