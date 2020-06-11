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محافظات

استقبال 8 حالات جديدة مصابة بكورونا بمستشفى عزل ملوي وخروج 26 متعافى

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلن مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، استقبال 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من محافظة المنيا، وبهذا بلغ عدد الحالات المصابة وتتلقى علاجها حاليًا داخل المستشفى 130.

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ومن المقرر خروج 26 من محافظتي المنيا، وبني سويف بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس، وتحول نتائج تحاليلهم من السلبية إلى الإيجابية.

ولم تسجل المستشفى أمس أي حالات وفاة، ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 بينهم 5 فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم تستقبل على مدار الأسبوع  الجاري حالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

وطالبت إدارة المستشفى، المواطنين، بتوخي الحذر، واتباع تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة، وارتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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