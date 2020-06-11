جينرال موتورز: السيارات الكهربائية ستأخذ وقتًا أكبر لتعميمها في الشوارع

قالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز فى حوار صحفي لـ بلومبرج، إن الانتقال إلى السيارات الكهربائية سيحدث بمرور الوقت، إلا أنه سيستغرق عقودًا قبل أن تصبح كل السيارات في الشوارع كهربائية.

وأشارت ماري بارا إلى أن عام 2040 يعد مبكرًا، حيث أوضحت أن هذا الأمر سيحدث في فترة أطول قليلًا، لكنه سيحدث في النهاية بلا شك.

واضافت ان الشركة تعمل على مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية، لكن ماري بارا، الرئيس التنفيذي، تعتقد أن الأمور ستستغرق عقودًا قبل أن تصبح جميع السيارات كهربائية.

وأوضحت بارا أنهم سيولون اهتمامًا كبيرًا بالسيارات ذاتية القيادة بالكامل خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذا ليس مفاجئًا للغاية، حيث تم الكشف عن Cruise Origin الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل في وقت سابق من هذا العام.

والجدير بالذكر ان جنرال موتورز قالت سابقًا أن Cruise Origin سيتم بناؤها في مصنع تجميع ديترويت في هامترامك، وستدخل مرحلة الإنتاج بعد فترة وجيزة من إطلاق جي ام سي هامر EV في أواخر عام 2021.