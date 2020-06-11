سيارات أعطالها كثيرة ابتعد عنها

أكد بعض الباحثون في منظمة Consumer Reports عن قائمة تضم أكثر السيارات التي تتعرض لعطل على الطريق بسبب علب السرعة .





وأكد الباحثون أن تلك القائك تضمنت 10 نماذج وموديلات صدرت عامي 2011 وحتى 2015 كما جاءت في المركز الأول في موديلات فورد فوكس الصادرة بين عامي 2012 حتى 2015 وأشارت التقارير إلى أن مشاكل علب السرعة تظهر عند بلوغ 48 ألف كم من السير .





وسنجد أن سيارة نيسان الصادرة بين عامي 2013 حتى عام 2015 تظهر فيها بعض المشاكل بعد نحو 80 ألف كم.





وتليها نيسان فيرسا نوت الصادرة بين عامي 2013 حتى 2016 بالإضافة إلى موديلات QX60، حيث تظهر مشاكلهما بعد نحو 90 ألف كم.



