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سيارات

سيارات أعطالها كثيرة ابتعد عنها

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد بعض الباحثون في منظمة  Consumer Reports عن قائمة تضم  أكثر السيارات التي تتعرض لعطل على الطريق بسبب علب السرعة .

وأكد الباحثون أن تلك القائك  تضمنت 10 نماذج وموديلات  صدرت عامي 2011 وحتى 2015 كما جاءت في المركز الأول في موديلات فورد فوكس الصادرة بين عامي 2012 حتى 2015 وأشارت التقارير إلى أن مشاكل علب السرعة تظهر  عند بلوغ 48 ألف كم من السير .

وسنجد أن سيارة نيسان الصادرة بين عامي 2013 حتى عام 2015 تظهر فيها بعض المشاكل بعد نحو 80 ألف كم.

وتليها نيسان فيرسا نوت الصادرة بين عامي 2013 حتى 2016 بالإضافة إلى موديلات QX60، حيث تظهر مشاكلهما بعد نحو 90 ألف كم.

وسنجد في المركزين التاليين جاءت في القائمة موديلات سيارتي نيسان ماكسيم ونيسان سنترا الصادراتن بين عامي 2012 وحتى 2015 حيث تظهر مشاكل علب السرعة الخاصة بهما بعد نحو 106 ألف كم وشدد الباحثون على تجنب شراء تلك السيارات إلا قبل فصحها جيدا .
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