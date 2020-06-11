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أخبار العالم

الكونجرس يناقش قطع المساعدات عن الجيش اللبناني وفرض عقوبات على مسئولين بارزين

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ناقشت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، فرض عقوبات على مسئولين وسياسيين لبنانيين موالين لميليشيات حزب الله. 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن التشريع الجديد يتطرق أيضًا لقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، في خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات بين واشنطن وبيروت.

التشريع يهدف كذلك إلى معاقبة حزب الله نفسه، إذ من المقرر أن يُلاحق بموجبه أقوى حلفاء حزب الله من خارج التنظيم، مثل وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حركة أمل، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. 

يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب علّقت تقديم 105 ملايين دولار كانت موجهة كمساعدات للبنان في أكتوبر 2019، بسبب وضع حزب الله، المصنف في قائمة الإرهاب الأميركية، لكن تم تقديم الإعانة في نهاية المطاف في ديسمبر.

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