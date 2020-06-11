حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 70 ألفا

كشفت إحصائية أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوزت الـ70 ألف حالة.





وتواجه أمريكا اللاتينية انتشارًا متسارعًا لوباء كورونا، خاصة في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة العشرين ألفا، وكذلك في بيرو وتشيلي والأرجنتين.





وفي الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لتطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل، تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ما ينذر بتحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.





وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل الخميس العشرين ألفا بعد ارتفاع قياسي بلغ 1188 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، كما تفيد معطيات وزارة الصحة التي تؤكد تسارع انتشار الوباء.





وأثار إصرار الرئيس جايير بولسونارو على استئناف العمل وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد منذ بداية الأزمة الصحية، خلافات كبيرة مع حكام الولايات البرازيلية. لكن الرئيس وحكام الولايات الذين عقدوا اجتماعا بالفيديو خففوا من لهجتهم وقاموا بتقريب مواقفهم.



