رضوى الدربى: إنجازات الرئيس أنقذت الاقتصاد المصرى من جائحة كورونا

قالت المستشارة رضوى الدربى أمين مساعد لجنة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، أن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الست أنقذت الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم، وأدت إلى انهيار اقتصاديات العديد من الدول.





وأشارت الدربى إلى قدرة مصر على مواجهة الجائحة وتخصيص الرئيس مبلغ ١٠٠ مليار جنيه لمواجهتها، وتوفير جميع السلع والخدمات في هذا الوقت الصعب يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت هامة للغاية ولولاها ما تمكنت مصر من المواجهة.

وأكدت الدبري أن السياسة الخارجية المصرية تتميز بحنكة القائد وأكبر دليل على ذلك أن مصر تشهد تحديات وتهديدات خارجية على حدودها غير مسبوقة والسياسة الخارجية تدير كل هذه الملفات بحكمه.

وأضافت أن المبادرة المصرية لحلحلة الوضع الليبي لاقت تأييد كل دول العالم فيما عدا تركيا الطامعة في خيرات الشعب الليبي.. وأكبر دليل على أهداف أردوغان الاستعمارية ما قاله بنفسه إنه يريد السيطرة على مدينة سرت الليبية من أجل غناها بالنفط والغاز.

وأعربت أمين مساعد الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن عن ثقتها في القيادة السياسية المصرية وبراعتها في إدارة كل الملفات الخارجية والداخلية، وعبور تلك المرحلة الصعبة، وانطلاق مصر قريبا إلى آفاق أرحب في عالم ما بعد انتهاء جائحة كورونا.