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مرأة

بفستان لافت.. الفنانة هبة السيسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:57 ص
هبة السيسى
هبة السيسى
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هاجر هانئ
حرصت الممثلة وملكة الجمال هبة السيسي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

تألقت هبة السيسي فى الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت، واتسم التصميم بأنه مفتوح من الجانب كشف عن ساقيها، وتميز التصميم بصيحة الأوف شولدر والشراشيب.

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وانتعلت هبة السيسى حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأوف الوايت، كما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخامة والأنيقة التى زادت من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هبة السيسي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

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A post shared by Heba El Sisy هبه السيسي (@heba_elsisy) on

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