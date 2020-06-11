AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إيهاب الطماوي: النواب وقفوا خلف الدولة المصرية وقدموا الدعم لها.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:31 ص
النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي
Advertisements
محمود محسن
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب أن المحددات الدستورية هي التي تحكمنا في وضع النظام الانتخابي.

وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة عبر فضائية الحدث اليوم أن الدستور أتاح للسلطة التشريعية وضع النظام الانتخابي سواء الفردي أو القائمة.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه، مؤكدا أن النواب قد وقفوا خلف الدولة المصرية وقدموا الدعم لها.

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أنه تم تخصيص ٢٥% من قوة المجلس للمرأة، مؤكدا أنه أيضا تم الحفاظ على تمثيل الشباب والفلاحين والعمال والمسيحيين والمصريين بالخارج.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب إنه كان هناك حاجة إلى الوصول للقائمة المغلقة المكلفة للوصول إلى تنفيذ المعايير الأساسية من دستور مجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان في انتظار قوانين الانتخابات النيابية.. جدل بين النواب بشأن النظام الانتخابي الأمثل.. وننشر تشكيل مجلسى الشيوخ و النواب وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة

للتسهيل على الدولة والناخب.. فقيه دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد

التجمع: مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب نتاج حوار مجتمعى بين الأحزاب

البرلمان يدرس قوانين الانتخابات.. التشريعية تنتظر إحالته.. وبرلمانيون وأحزاب يعلنون تأييدهم لتعديلات ائتلاف الأغلبية.. ومطالبات بإجراء الشيوخ والنواب في معركة واحدة

تشريعية البرلمان تناقش مشروعات قوانين الانتخابات

تشريعية البرلمان تناقش صياغة مشروع قانون مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خصامه القضائي مع أنغام واللحظات الأخيرة في حياته

لأول مرة .. محمد رمضان يستعين بابنه في كليب كورونا فيروس .. شاهد

هل يشترط إتمام فترة العدة في منزل الزوجية.. المفتي السابق يرد

بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

الزمالك أولى بأبنائه.. إبراهيم فايق عن تصريح أحمد ناجي: جمهور السوشيال ميديا يكتفي بقراءة العنوان.. فيديو

حدث ليلا.. الرقابة الإدارية: أحكام رادعة في قضية رئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب العامة.. التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020.. إصابة أيمن عبد المجيد بأزمة قلبية.. ووفاة محمود مسعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور