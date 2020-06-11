إيهاب الطماوي: النواب وقفوا خلف الدولة المصرية وقدموا الدعم لها.. فيديو

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب أن المحددات الدستورية هي التي تحكمنا في وضع النظام الانتخابي.
وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة عبر فضائية الحدث اليوم أن الدستور أتاح للسلطة التشريعية وضع النظام الانتخابي سواء الفردي أو القائمة.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه، مؤكدا أن النواب قد وقفوا خلف الدولة المصرية وقدموا الدعم لها.
وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أنه تم تخصيص ٢٥% من قوة المجلس للمرأة، مؤكدا أنه أيضا تم الحفاظ على تمثيل الشباب والفلاحين والعمال والمسيحيين والمصريين بالخارج.
وقال وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب إنه كان هناك حاجة إلى الوصول للقائمة المغلقة المكلفة للوصول إلى تنفيذ المعايير الأساسية من دستور مجلس النواب.
وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة عبر فضائية الحدث اليوم أن الدستور أتاح للسلطة التشريعية وضع النظام الانتخابي سواء الفردي أو القائمة.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه، مؤكدا أن النواب قد وقفوا خلف الدولة المصرية وقدموا الدعم لها.
وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أنه تم تخصيص ٢٥% من قوة المجلس للمرأة، مؤكدا أنه أيضا تم الحفاظ على تمثيل الشباب والفلاحين والعمال والمسيحيين والمصريين بالخارج.
وقال وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب إنه كان هناك حاجة إلى الوصول للقائمة المغلقة المكلفة للوصول إلى تنفيذ المعايير الأساسية من دستور مجلس النواب.