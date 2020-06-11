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تضر بالاقتصاد.. برلماني: على الدولة إغلاق مصانع بيع الكمامات غير مطابقة للمواصفات

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:23 ص
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
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محمود محسن
قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ، إن أزمة كورونا تسببت في مشاكل اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد في الوقت الراهن، موضحا أن بعض المصانع تستغل تلك الأزمة لتحقيق الأرباح.

وأضاف "إسماعيل"، أثناء استضافته ببرنامج "من الجانى" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مصانع "تحت بير السلم" تصنع من قماش غير مطابق للمواصفات كمامات بهدف الربح من بيعها فقط.

وتساءل النائب "مين يجيله قلب يلعب بصحة الناس في الظروف دى؟"، مناشدا المسئولين التحرك لإغلاق تلك المصانع؛ حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب أن نقنن أوضاع مصانع الكمامات، ونفتح مجال لعمل الشباب داخل تلك المصانع، بحيث نحافظ على الصحة العامة من جهة، وننمى الاقتصاد من جهة أخرى.


وطالب وزارة الصحة باستخراج تراخيص للمصانع المطابقة للمواصفات فى تصنيع الكمامات ، مع الأخذ فى الاعتبار الأسعار الرسمية التى أعلنها مجلس الوزراء.

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