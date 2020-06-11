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لأول مرة.. وزارة الزراعة تحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:58 ص
الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
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اسراء صبري
قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بـ وزارة الزراعة، إنه تم حصر الثروة الحيوانية خلال 6 أسابيع في يناير 2020، بمشاركة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيضا مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بموجب 28 جمهورية.

وأضاف طارق سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية شاركت أيضا، وكذلك الوحدات الزراعية والبيطرية والجمعيات الزراعية، معلقا "لأول مرة يتم حصر الثروة الحيوانية بالتوازي مع كل هذه الجهات".

وأوضح أن سابقا كان يتم الحصر سنة من قبل المهندسين الزراعيين، وسنة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع المنزلية، متابعا "نقف على مسافة واحدة مع الجميع، حيث يتم الحصر على كافة الأماكن والأنواع".

وأشار إلى أن الحصر يهدف أيضا إلى وجود قواعد بيانات الكترونية سليمة، لافتا إلى أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.
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