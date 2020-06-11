كوريا الشمالية: على أمريكا عدم التدخل في شئوننا الداخلية

اعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، أنه لا يحق لواشنطن أن تعلق على الشئون الكورية الداخلية، ردا على التصريحات الأمريكية بشأن قطع بيونج يانج الاتصالات مع سيئول.





وكانت الولايات المتحدة أعربت عن خيبة أملها إزاء إعلان كوريا الشمالية قطع قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي.





ودعت الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ "للعودة إلى الدبلوماسية والتعاون".



