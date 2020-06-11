تجهيز عمارتين للحجر الصحي لمصابي كورونا بمطاي شمال المنيا.. صور





أشرف على عمليات التجهيز خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بحضور المهندس ربيع عبد العظيم والمهندس علي محمد كويس نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع الطب الوقائي والإدارة الصحية بمطاي لاستكمال تجهيز العمارتين حتى تكون على مستوي كفاءة عالٍ وتخدم مواطني المركز.





وكان ذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.









وفي سياق متصل تابع عبد الرؤوف مدى التزام المواطنين بالقرارات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ناشد المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



