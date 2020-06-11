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محافظات

تجهيز عمارتين للحجر الصحي لمصابي كورونا بمطاي شمال المنيا.. صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
جهزت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا عمارتين من عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الروبة التابعة لحي شرق المدينة لتصبح مقرا للحجر الصحي للمواطنين الذين لا يستطيعون القيام بعمل الحجر في المنازل 

أشرف على عمليات التجهيز خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بحضور المهندس ربيع عبد العظيم والمهندس علي محمد كويس نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع الطب الوقائي والإدارة الصحية بمطاي لاستكمال تجهيز العمارتين حتى تكون على مستوي كفاءة عالٍ وتخدم مواطني المركز.

وكان ذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.


وفي سياق متصل تابع عبد الرؤوف مدى التزام المواطنين بالقرارات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ناشد المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ووجه بمتابعة أعمال التطهير والنظافة خلال حملة للرش والتطهير بحى شرق المحطة أرض الروبة بطريق العمارات حيث طالب رئيس المركز بسرعة رفع الاتربة من الطريق ورفعها اولا باول.
تجهيز عمارتين للحجر الصحي لمصابي كورونا بمطاي شمال المنيا.. صور
تجهيز عمارتين للحجر الصحي لمصابي كورونا بمطاي شمال المنيا.. صور
تجهيز عمارتين للحجر الصحي لمصابي كورونا بمطاي شمال المنيا.. صور
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