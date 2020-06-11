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تحذيرات طبية من الإفراط في تناول أدوية المناعة والفيتامينات ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:45 ص
الفيتامينات
الفيتامينات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن مناعة الجسم تنقسم إلى مناعة مكتسبة، ومهمتها التصدي للأمراض، ومناعة القطيع، والتي تقوم بتكوين الأجسام المضادة بعد الإصابة بالمرض، والمناعة الذاتية، وهي التي نولد بها وتتصدى لأي مرض.

أكد محمد المنيسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أهمية النوم للحفاظ على المناعة، مشيرا إلى أن تناول الفيتامينات من دون سبب يضعف المناعة، ويجب تجنب ذلك.


وأوضح محمد المنيسى، أن هناك أعراضا تدل على نقص فيتامين "أ"، وكذلك هناك أعراض لنقص فيتامين "ب"، ويجب عدم إهمالها حتى لا تحدث آثار سلبية للجسم.

وتابع أن زيادة فيتامين c من شأنه تكوين حصوات على الكلى، وزيادة فيتامين د يمكنه تكوين حصوات أيضا.

واستكمل أن مصر من أولى الدول التي نجحت في التطعيمات، وفي وضع الأنماط الغذائية، وهذا منذ قديم الزمان.
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