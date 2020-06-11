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رياضة

المقصود منه شخص آخر.. محمد يحيى: رد فعل الأهلي ضد حسام عاشور كان عنيفاً

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:51 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
أكد الناقد الرياضي محمد يحيى أن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدمه له كان عنيفًا للغاية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2: "رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفًا للغاية، بعد ما ارتكب خطأ واحدًا تتم معاقبته بهذا الأمر خاصة أن تاريخ حسام عاشور كبير للغاية مع النادي وصاحب بطولات كثيرة مع النادي الأحمر".

وتابع: "الأهلي كان يقصد من وراء رد فعله مُعاقبة شخص آخر غير حسام عاشور".

وتطرق للحديث عما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك : "ما نراه من تراشق، لم نره قبل ذلك.. وهناك حالة اندهاش مما يحدث".

وتابع: "ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة، خاصة أن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".
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