المقصود منه شخص آخر.. محمد يحيى: رد فعل الأهلي ضد حسام عاشور كان عنيفاً

أكد الناقد الرياضي محمد يحيى أن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدمه له كان عنيفًا للغاية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2: "رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفًا للغاية، بعد ما ارتكب خطأ واحدًا تتم معاقبته بهذا الأمر خاصة أن تاريخ حسام عاشور كبير للغاية مع النادي وصاحب بطولات كثيرة مع النادي الأحمر".
وتابع: "الأهلي كان يقصد من وراء رد فعله مُعاقبة شخص آخر غير حسام عاشور".
وتطرق للحديث عما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك : "ما نراه من تراشق، لم نره قبل ذلك.. وهناك حالة اندهاش مما يحدث".
وتابع: "ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة، خاصة أن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".