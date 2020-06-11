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مصطفي بكري: مصر تفضل الخيار السلمي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:00 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية نظرتها للملف الليبي تنطلق من عدة محددات أولها هو ان الأمن الليبي مرتبط بالأمن القومي المصري .

وأضاف مصطفي بكري خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن هذا الارتباط يجعل مصر تلعب دورا مهما سواء سلما او حربا دفاعا عن امنها القومي وفي السعي لمواجهة كل من يحاول ان يمس الأمن الليبي .

واوضح مصطفي بكري ، أن الخيار السلمي والحل السياسي هو ما تفضله مصر بين أطراف الصراع الليبي بهدف تفكيك المرتزقة وعودتهم من حيث أتوا  .

وتابع : ان هذه الحلول تم عرضها في إعلان القاهرة الذى تم مؤخرا بوجود خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي .

واستكمل : أن هذه الاستراتيجية عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصدى لها بكل حزم وقوة بعدم تدخل الشأن الخارجي في الشؤون الليبية وطالب المجتمع الدولي بضرورة وجود موقف واضح وصريح تجاه هذا الأمر .
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