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منعا للتكدس.. المشروعات الصغيرة: توفير الخدمات إلكترونيا على منصة الجهاز ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:57 ص
جهاز المشروعات الصغيرة
جهاز المشروعات الصغيرة
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اسراء صبري
قال طارق شاش، رئيس قطاع التخطيط بجهاز المشروعات الصغيرة، إن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 95% من عدد منشآت القطاع، ومن ثم حدوث تنمية اقتصادية في القطاع يعمل على مساعدة أكبر عدد من الأفراد العاملين بها.

وأضاف طارق شاش في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية جهاز المشروعات الصغيرة سيعمل على وجود نمو متوازن، وأيضا التقليل من معدلات الفقر، مشددا على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة فى تنمية الدولة.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط بجهاز المشروعات الصغيرة، أن العالم كله تأثر بأزمة فيروس كورونا، ولكن قطاع المشروعات الصغيرة كان مستعدا بمبادرات سريعة؛ لمساعدة العملاء بطرق عدة أمور على رأسها تأجيل الأقساط نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع "توفير قرض استثنائي لمساعدة الشركات على توفير أجور العمالة الإدارات والكهرباء، حتى تعود معدلات التشغيل الطبيعية لهم".

وأشار إلى وجود قطاعات شهدت نموا في الفترة الماضية على رأسها المشروعات التي تعمل في المواد الطبية وأدوات التعقيم، إضافةً إلى مشروعات المواد الغذائية.

ولفت إلى أن عدد العملاء تأثر بالفعل بسبب الأزمة الحالية، لذلك قام القطاع بتوفير خدمات إلكترونية مثل سداد الأقساط إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالقطاع؛ لمنع الزحام وتكدس المواطنين.
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